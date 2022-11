Südamearst Margus Viigimaa õpetab, kuidas vererõhku õigesti mõõta

Uus soovitus on, et vanemaealistel ja diabeediga inimestel, samuti neeru- ja südamehaigetel peaks vererõhku mõõtma ka seistes. Sageli vanematel inimestel vererõhk langeb püsti tõustes oluliselt ning arstil peaks olema andmed mõlemal viisil mõõtmise kohta. Seistes määratakse vererõhku üks ja viis minutit pärast püsti tõusmist, toob Viigimaa välja.

Mõõtmistulemused võivad olla valed rütmihäiretega patsientidel – näiteks ei näita aparaat tulemust või on see iga kord erinev. Seetõttu oleks hea esimene kord vererõhku mõõta apteekri või perearstiga – nii on näha, kas kodus mõõdetud tulemused on õiged.