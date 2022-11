Külm ilm suurendab raske terviserikke ohtu

Uurimuses analüüsitakse seoseid õhutemperatuuri ja enam kui 84 000 haiglaravi vajanud südameatakijuhtumi vahel aastatel 2003–2006 Inglismaal ja Walesis ning leitakse, et õhutemperatuuri langus ühel päeval kõigest 1 °C võrra põhjustas järgmistel nädalatel südameatakkide koguarvu kasvu kahe protsendi võrra, vahendab HealthDay .

«Kaks protsenti võib tunduda tühisena,» märkis uurimuse autor Krishnan Bhaskaran, Londoni tervishoiu ja troopikameditsiini kooli epidemioloogia ja rahvatervise kraadiõppur. «Kuid ilmamuutused mõjutavad meid kõiki ja alustada võiks just südameatakkidest. Tegelikkuses tähendab see kaks protsenti südameatakkide arvu olulist suurenemist – õhutemperatuuri langus Suurbritannias, kust uurimuse andmed pärinevad, 1 °C võrra suurendab südameatakkide arvu umbes 200 võrra.»

«Eriti tundlikud on temperatuuri languse suhtes vanurid ja need, kellel on südamega probleeme,» lisas Bhaskaran.