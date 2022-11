Kuidas vähendada aspiriinist põhjustatud maoverejooksu riski

Väikestes annustes on aspiriin kasulik ennetav ravim inimestele, kellel on kõrge insuldi või südameinfarkti risk. Kuid vahel võib see esile kutsuda sisesemise verejooksu.

Verd vedeldades paneb aspiriin maohaavandid veritsema. Neid haavandeid võivad põhjustada teatud tüüpi bakterid - helikobakterid ehk Helicobacter pylori.

Nottinghami ülikooli STAR (Simple Trials for Academic Research) meeskond uuris, kas lühike antibiootikumikuur nende bakterite eemaldamiseks vähendab aspiriinitarbijate verejooksu riski.

Uuring oli väga mahukas ja viidi läbi 1208 Ühendkuningriigi üldarstipraksises. See oli nn päriselu-uuring, milles kasutati kliinilisi andmeid, mis on tavapäraselt kirjas perearstide ja haiglate dokumentides, selle asemel, et kutsuda patsiente tagasi kontrollvisiitidele.

Meeskond kirjutas 188 875 patsiendile, kes võtsid aspiriini ja 30 166 neist nõustusid vabatahtlikult uuringus osalema. Need, kelle test oli bakteri H. pylori suhtes positiivne, jagati tervisenäitajate põhjal kahte rühma - üks neist sai antibiootikume ja teine platseebot (mõjuaineta tablette) ning neid jälgiti kuni 7 aastat.

Esimese kahe ja poole aasta jooksul sattusid antibiootikumravi saanud inimesed haavandiverejooksu tõttu haiglasse vähem kui need, kes võtsid platseebotablette (6 versus 17). Kaitse tekkis kiiresti: platseebot saanud patsientide puhul tekkis esimene haavandiverejooksu tõttu haiglaravi vajanud haigusjuht juba 6 päeva pärast, aga antibiootikumravi saanute seas tekkis esimene selline vajadus alles 525 päeva pärast.

Pikema aja jooksul näis kaitse vähenevat. Haavandiverejooksu tõttu hospitaliseerimise üldine määr oli oodatust madalam ja see on kooskõlas tendentsiga, et haavandtõve esinemise määr on vähenemas. Ka aspiriini kasutavate inimeste risk verejooksu tekkeks on siiski madal. Riskid on suuremad, kui inimesed alles alustavad aspiriiniravi. Teadlased arvavad, et H. pylori otsimine ja selle ravimine tasub siiski ära.

Professor Chris Hawkey ütles: "Aspiriinil on palju eeliseid, kuna see vähendab kõrgendatud riskiga inimeste südameinfarkti ja insuldi riski. Samuti on tõendeid selle kohta, et see on võimeline aeglustama teatud kasvajaid. .HEAT-uuring on suurim Ühendkuningriigis põhinev omataoline uuring ja meil on hea meel, et tulemused on näidanud, et pärast ühenädalast antibiootikumikuuri saab haavandite verejooksu ohtu oluliselt vähendada. "

Katse tulemusi esitletakse UEG (United European Gastroenterology) teaduslikul koosolekul Viinis. HEAT (Helicobacter pylori Eradication Aspirin) uuringu tulemused, mida juhtis professor Chris Hawkey Nottinghami ülikoolist ning rahastas riikliku tervise- ja hooldusuuringute instituudi tervisetehnoloogia hindamisprogramm, on avaldatud ajakirjas The Lancet.