ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kui endisest kallimast saab hullunud kiusaja

Teeb sulle salapärase suure rahaülekande või viib salaja teie ühisest kodust ära asju, mida sa enda omaks arvasid. Kiusuvariante on palju. Ühine tunnus on see, et kooselus normaalne inimene on muutunud selliseks, et endine kaaslane elab peale lahutust pidevas hirmus. Isegi kui otseselt ei tundu olevat põhjust politsei juurest abi otsida, vasardab kogu aeg peas küsimus: mis juhtub järgmiseks, mida plaanitakse, kust tuleb järgmine pauk?