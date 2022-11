Pesed juukseid iga päev, aga need on ikka mustad? Spetsialist annab nõu, mida siis teha

Rasuseid juukseid võib kosmeetikakonsultandi sõnul pesta nii sageli, kui selleks vajadus on. «Olen kindel, et hea ja sobiliku šampooniga saab päevakese pesu edasi lükata. Üldiselt loetakse igapäevast pesu peanahka ärritavaks, ent juhul, kui seda ikkagi on vaja teha, siis võiks valida sulfaadi- ja silikoonivabad õrnatoimelised tooted.»

Kindlasti tuleks ka jälgida, kas värvid ja igapäevaselt kasutatavad viimistlustooted ikka sobivad või hoopis koormavad juukseid ning seeläbi tegelikult ka peanahka. «Värvimine võib põhjustada peanahal palju erinevaid reaktsioone nagu punetus, sügelus, kõõm,» tõi ta näiteid.

Rasu tootmist võivad suurendada ka muud tegurid. «Mittekvaliteetne vesi võib mõjutada nii nahka kui ka peanahka, muutes need tavapärasest määrdunumaks,» lisas Talbre.

Kõõma on kahte erinevat tüüpi

Ka kõõm on inimeste seas väga sagedane probleem, seda nii varateismeliste, noorukite kui ka täiskasvanute seas. Õnneks leidub tänapäeval väga palju kvaliteetseid tooteid – sellegipoolest lasevad inimesed paljudel juhtudel siiski probleemil minna ning ootavad, et probleem iseenesest kaoks. «Tegelikult oleks ikkagi hea kohe hakata tegelema, kui näha, et piinlik probleem jätkuvalt kummitab.»

Sageli ei pruugi inimesed tegelikult teada, et kõõma leidub kahte erinevat tüüpi ning tähtis on teha selgeks, millise kõõmaga konkreetse juhtumi puhul tegu on.

«Kõigepealt soovitan teha selgeks, kas kõõm on helbelin või hoopis rasune. Rasuse peanaha puhul on kõõm peanaha ja juuksejuure lähedal ning tükkis. Kuiv kõõm aga lendleb kergelt helbelisena õlgadele ja seda on kerge riietelt märgata. Ravišampoon peab saama ennekõike valitud õige eesmärgiga – seetõttu on väga tähtis selgeks teha, millise probleemiga täpsemalt tegemist on,» märkis ta.