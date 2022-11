3 asja, mis tõstavad märkamatult vererõhku

Toidulisandid või teatud toitude kombineerimine võib viia vererõhu tõusuni. Kõik looduslikud toidulisandid ei ole automaatselt turvalised, vaid näiteks lagritsat sisaldavad preparaadid võivad vererõhku tõsta. Kõvad juustud, kuivatatud liha ja sojatooted sisaldavad palju türamiini. See aine võib reageerida antidepressantidega, ning põhjustada hüperstensiivset kriisi ehk vererõhu kõrgenemist tasemeni, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik ning vajab kohest arstiabi.

Nii alkohol kui kofeiin panustavad vererõhu tõusu. Selle vältimiseks on soovituslik tarbida vähem kui 300 milligrammi kofeiini päevas, mis teeb umbes 2–3 tassi. Alkoholi puhul on soovituslik üle ühe joogi päevas mitte juua. Rohelise tee ekstrakt ja teised kofeiini sisaldavad joogid ja toidud, näiteks matcha, suurendavad kõik adrenaliini. Seega teevad need inimese erksamaks, kuid sellega koos tõuseb ka vererõhk.