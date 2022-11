Tavaline põletikuvastane ravim aitab ära hoida traumajärgset stressihäiret

"Meie töö näitab, kui oluline on teha hoolikaid katseid tervete inimestega, et välja selgitada, kas ja kuidas selline ravim nagu hüdrokortisoon võiks toimida," ütles Hennessy. "Lisaks näitab meie töö, et võivad olla tingimused, mis muudavad ravimi kahjulikuks."

Teadlased ei ole pimedad paljude hoiatuste suhtes, mis sellise uuringuga kaasnevad. Loomulikult on võimatu eetiliselt uurida, kas sekkumine blokeerib ka tegeliku traumaga seotud mälestused. Sa ei saa sõna otseses mõttes traumeerida katses osalejate rühma ja seejärel anda pooltele platseebot. Seega on videote kasutamine üks tehnika traumaatiliste sündmuste ohutuks modelleerimiseks, kuid on täiesti võimalik, et need uuringud ei ole analoogsed päriselu traumadega.