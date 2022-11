Uuring näitab lihtsa tee, kuidas teistkordset infarkti vältida

Ühe südameinfarkti või insuldi puhul on inimesel suur oht saada ka teine. Üks viiest südameinfarkti põdevast inimesest võetakse viie aasta jooksul teiskordselt haiglasse ja Ameerika Südameassotsiatsiooni andmetel on näiteks ainuüksi USA-s igal aastal umbes 335 000 korduvat südameinfarkti.

Teadlaste küsimus oli, et mida saavad arstid selle riski vähendamiseks teha?

"Me juba teame, et neil patsientidel on väga suur risk südameprobleemide jätkumiseks ja südamehaigustesse suremiseks," ütles uuringu juht ja Intermountain Healthcare Heart kardiovaskulaarsete uuringute programmi direktor Kirk U. Knowlton. "Tahtsime näha, kas sellised sekkumised nagu statiinid ja nende inimeste kolesteroolitaseme kontrollimine muudavad midagi. Need tulemused on hämmastavad. ”

Uuringutulemusi esitleti Ameerika Südameassotsiatsiooni teaduslikul istungil Chicagos.

Retrospektiivses uuringus uurisid Intermountaini teadlased 68 411 patsienti, kellel oli 1. jaanuarist 1995 kuni 31. detsembrini 2016 südameinfarkt, ajuinsult või diagnoositud perifeersete arterite haigus ja kes selle sündmuse üle elasid.

Seejärel analüüsisid teadlased, kas neile patsientidele tehti madala tihedusega lipoproteiini ehk kolesterooli (LDL-C) vereanalüüs, mis mõõdab just "halva" kolesterooli taset ning kas neile kirjutati välja statiiniretsept. Kõik selleks, et näha, mis sai patsientidest kolm aastat pärast esimest infarkti.

Teadlased leidsid, et patsientidel, kellele ei tehtud järelkontrolli koos LDL-C vereanalüüsiga või kellele ei kirjutatud välja statiiniretsepti, oli 60 protsendine risk teise ja raskema südamehaiguse tekkeks või surmaks. Neil, kellel oli LDL-C vereanalüüs tehtud ja statiinid võetud, oli teise südamehaiguse või surma tõenäosus vaid kuus protsenti!

Nad ütlevad, et need leiud näitavad järelravi tähtsust patsientidel, kellel on juba südamehaigus ja kellel on suur risk järgmise südamehaiguse tekkeks.