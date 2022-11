Alates 50. eluaastast diagnoositakse ühel mehel kuuest eesnäärmevähk

Teavituskampaania eesmärk on meeste terviseteadlikkuse arendamine. Oluline on rõhuda ka mehe enda vastutusele tervise ja elukvaliteedi osas.

Uurimused ja arstide kogemused näitavad, et Eesti meeste terviseteadlikkus on küll kasvanud, kuid jääb siiski veel oluliselt alla naistele ning sookaaslastele Põhjamaades ja Lääne-Euroopas. Meeste terviseteadlikkus on kasvanud, kuid oluliste tervise riskitegurite (liigne kehakaal, vähene liikumisaktiivsus, mittetervislik toitumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine) osas on meeste näitajad jätkuvalt oluliselt kehvemad kui Eesti naistel.