Ida-Tallinna Keskhaigla uus diagnostikaseade aitab vähipatsiente

Seni külastas ITKd kaks korda kuus Põhjamaades ringi sõitev mobiilne PET/KT üksus. ITKs on PET-uuringuid teostatud üle 15 aasta, nüüd aga kolitakse bussist haigla ruumidesse statsionaarse seadmega. See on suur samm edasi, mis tagab uuringu parema pildikvaliteedi ja parema kättesaadavuse pahaloomulise kasvajaga patsientidele.

«Onkoloogia on prioriteet ja meil on rõõm panustada selle arengusse ITKs,» ütles Ida-Tallinna Keskhaigla Nukleaarmeditsiini keskuse juhataja dr Anne Poksi. «Optimaalne on ühes päevas uurida 5-6 patsienti. Patsient peab uuringuks varuma kuni 3 tundi, millest enamus on ooteaeg märkaine kogunemiseks haiguskolletes. Tegemist on keerulise molekulaarkuvamisuuringuga, mille järele on Eestis suur nõudlus».