Kopsuarst: e-sigareti kasutajad tarbivad enesele märkamatult rohkem nikotiini

«Ka e-sigaretis me lihtsalt ei suitseta nikotiiniga veeauru, vaid suitsetame ikkagi ühte lahust, kus on väga palju erinevaid keemilisi ühendeid. Seal on lisaained, mis peavad seda vedelikku hoidma niiskena; seal on erinevad maitseained, mis on täiesti uus keemiliste ühendite komplekt,» lausus Põhja-Eesti regionaalhaigla kopsuarst Pille Mukk ERRile.

Muki sõnul tarbivad e-sigareti kasutajad enesele märkamatult märksa enam nikotiini, sest selle suitsetamiseks ei ole vaja minna suitsuruumi või õue. Samas on nikotiin väga kiiresti sõltuvust tekitav aine. Milline on e-sigarettide pikaajaline mõju tervisele, on arsti sõnul täna veel vara öelda.

«Tänaseks on nende seadmete võimsus oluliselt suurenenud, ka nende vedelike kangus on läinud järjest tugevamaks ja see arv maitse- ja lõhnaaineid, mis sinna sisse lisatakse, ületab juba 100 000 piiri. Mida võib veel leida nendest vedelikest, kui see kuumustub ja aurustub ja satub inimese kopsu, on näiteks metanool, atsetooon, nikkel, tina, kroom,» ütles Tervise Arengu Instituudi tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.