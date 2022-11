Tallinna Koolitervishoiu meeskonda lisandusid vaimse tervise õed

Tema sõnul on küsimustik päris hea indikaator, mis näitab kätte abi vajavad lapsed. «Vahel on vaja ainult ühte-kahte kohtumist vaimse tervise õe või koolipsühholoogi juures, aga välja võib kooruda ka raskem seisund. Siis tuleb vajadusel konsulteerida arstiga,» tõdeb Läheb, kelle sõnul ei pane vaimse tervise õde diagnoosi ega määra ravi. «Sellega tegeleb psühhiaater. Meie aga saame jääda patsiendi seisundit jälgima ning vajadusel toetada teraapiaga.»

Ragne Läheb on vaimse tervise alal töötanud juba 20 aastat. «Sellest ajast on muutunud palju Kui kunagi tegeleti laste vaimse tervise valdkonnas peamiselt arenguhäiretega, siis nüüd on levinumad seisundid depressioon, ärevushäired, ATH. Ja juhtumid on keerulised, enam ei ole väga palju niinimetatud õpikunäiteid, hästi palju on kombineeritud diagnoose.»

Miks see nii on? Õde Ragnele tundub, et ärevam on kogu ühiskond, nii lapsed kui ka täiskasvanud. «Kindlasti on meid mõjutanud internet ja tehnoloogia areng. Ühest küljest on silmaring laienenud ja me saame osa isegi nende inimeste eludest, kes elavad teisel pool maakera. Samal ajal toob suur infoküllus ja võimalus ennast terve maailmaga võrrelda pingeid juurde.»

Raske aeg süvendab probleemi