EMO juht: kiirabivisiiditasu võiks olla 20 eurot

Dr Põlluveer on juba varem pakkunud üheks lahenduseks, et kiirabivisiit võiks olla tasuline.

«Eesti elatustaseme juures on ratsionaalne kiirabivisiiditasu 20 eurot,» täpsustas Põlluveer. Ta sõnul võiksid kuni 10-aastaste laste kiirabikutsed olla tasuta. Samuti võib arsti hinnangul haige hospitaliseerimise korral tasaarveldada kiirabikutsetasu nii haigla visiiditasu ja vajadusel ka voodipäevatasuga. «Need on tehnilised probleemid, kuid kiirabivisiiditasu kehtestamist pean paratamatuks. Juhul, kui ikka soovitakse, et erakorralist abi annab kogenud profesionaal, mitte üleväsinud ja ükskõikne töötaja,» ütles Põlluveer.