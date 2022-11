ARVAMUS ⟩ Mida kättesaadavamaks on muutunud alkohol, seda normaalsemaks on muutunud selle igapäevane tarvitamine

Levimas on mõiste «funktsioneeriv alkohoolik» tähistamaks inimest, kes küll tarvitab pidevalt alkoholi, kuid kelle elu see justkui ei mõjuta, sest kõik toimib pealtnäha suurepäraselt. Aga vaadake nende lähedaste silmadesse ja sealt paistab läbisegi viha ja kurbus. Etanool on aine, mis mõjutab inimese aju tööd üsna kohe pärast manustamist. Pidev tarvitamine toob enamasti kaasa häired emotsioonide regulatsioonis ja käitumist kontrollivas mehhanismis. Iga aju reageerib pisut isemoodi, kuid enamasti on see reaktsioon rohkem või vähem ebaadekvaatne. Kuid alkoholi tarvitamise ajal kogeme naudingut ja ei mõtle võimalike tulevikus tekkivate jamade peale.

Mida kättesaadavamaks on muutunud alkohol, seda normaalsemaks on muutunud selle igapäevane tarvitamine. Võime võrdluseks võtta auto, mis veel pool sajandit tagasi oli luksuskaup ja võimalik vaid vähestele. Täna ei kujuta ühiskond ette elu ilma autota, kuid on sunnitud järjest rohkem tegelema ka autostumise ühe kõrvalmõju – rasvumisega. Viimased aastad on seda trendi tugevalt muutmas ja autosõidule on tekkinud mitmeid tervisele häid alternatiive, mis ei tähenda autode täielikku kadumist. Alkoholiga on sama lugu. Selle saamiseks ei pea isegi toasusse jalast võtma, see tuleb väikese raha eest peaaegu ise meie ukse taha. Ühiskonnana soovime, et nii, nagu arukas, endast hooliv inimene otsustab, millal ta läheb jala või rattaga ja millal on mõistlik kasutada autot, võiks arukas inimene teadlikult valida ka olukorrad alkoholi tarvitamiseks.