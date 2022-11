Proviisor annab nõu, kuidas menopausi sümptomeid leevendada

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on menopaus osa loomulikust elutsüklist, mil naise munasarjad lõpetavad tegevuse ja sellega seoses lakkavad ka menstruatsioonid. «Enamasti algab menopaus 50-55 aasta vanuses, kuid on naisi kellel lakkavad munasarjad oluliselt varem töötamast ning sel juhul on tegemist enneaegse menopausiga, mille puhul on põhjuste väljaselgitamiseks kindlasti oluline naistearsti poole pöörduda,» rõhutas Oolberg.

Apteekri sõnul võib menopaus kulgeda nii ilma suuremate muredeta kui ka mitmeid erinevaid igapäevaelu häirivaid sümptomeid põhjustades. «Menopausiaegsed muutused on tingitud munasarjades toodetavate hormoonide östrogeeni ja gestageeni taseme järsust langusest. On naisi, kes ei tunneta hormonaalseid kõikumisi oma kehas nii tugevalt, et need häiriksid igapäeva elu. Samas on naisi, kellele põhjustab naissuguhormoonide taseme langus mitmesuguseid nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi vaevusi ning olulisi muutuseid tervisenäitajates,» selgitas Oolberg ülemineku ajaga kaasnevate muutuste laia spektrit.

«Menopaus võib kaasa tuua kuumahood ning higistamise ja sage on ka öine higistamine. Lisaks võib see mõjutada meeleolu ning põhjustada tujukust, ärrituvust, meeleoluhäireid ja unetust. Muutused toimuvad ka väljanägemises ning võib märgata juuste hõrenemist ning naha lõtvumist ja kuivemaks muutumist. Ainevahetuse aeglustumise tõttu on lisakilod kerged juurde tulema,» loetles Oolberg mitmesuguseid muutuseid ning lisas peamiste vaeguste rivvi ka lihas-liigesvalud ja vererõhu tõusu.