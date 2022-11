Arst: videovastuvõtt on osa tänapäevasest tervishoiust

Võimalus arstiga videosilla vahendusel suhelda on olemas pea kõigil eriarstiabi erialadel. Kõige enam kasutatakse videovastuvõtu võimalust näiteks psühhiaatria, taastusravi, sisehaiguste ja neuroloogia erialal. Praegu on videovastuvõttude tegemine võimalik arstiga kokkuleppel korduva vastuvõtuna. Uuest aastast saab e-konsultatsiooni kaudu eriarst pakkuda ka esmast videovastuvõttu. Selleks suhtleb perearst e-konsultatsiooni teel eriarstiga ja kui arst otsustab, et patsienti on võimalik nõustada video teel, siis pakutakse talle videovastuvõtu võimalust.