UURING ⟩ Koroonaviirus mõjub naistele ja meestele erinevalt

«Leidsime, et naistel on kõrgem infektsioonieelne viirusevastase interferooni poolt stimuleeritud geeni (ISG) ekspressioon, lai valik geene, mis üldiselt toimivad viiruse paljunemist pärssivalt. Meie tulemused näitavad, et need erinevused võivad vahendada soolisi erinevusi vastusena viirusinfektsioonile,» nentis neuroloogiaprofessor Stuart Sealfon, uuringu kaasautor.