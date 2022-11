Digilugu.ee keskkond uueneb - oodatakse eestimaalaste panust

Oma väärtusliku panuse on protsessi andnud nii tervise arengu instituut (TAI), tervisekassa, sotsiaalministeerium ja Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK). Analüüsile lisaks valmis Nortalil ka digilugu.ee keskkonna arendamise etappide ülevaade, kus on kirjeldatud, milliste arendustega ja millal on võimalik alustada. Tervisekassa eestvedamisel oleme Euroopa regionaalarengu fondist eraldatud toetuse abil esimese etapiga poolel teel. Järgmise aasta augustiks valmivas esimeses etapis on oluline luua portaalile võimalused kõikide nende muudatuste realiseerimiseks ja erinevate teenuste lisamiseks, millega on TEHIK koos heade arenduspartnerite Iglu ja Industry62 juba alustanud. Osa sellest on portaali külastajatele küll nähtamatu osa, aga väga vajalik, et luua eeldused eelpoolkirjeldatu realiseerimiseks ning panna inimeste tervise heaks veelgi nutikamalt tööle erinevad tarkvaralahendused. Küll aga saavad portaali külastajad järgmisel aastal näha olemasolevate teenustega visuaalselt ilusamat, selgema sõnastusega, loogilisema ülesehitusega ja kasutajamugavamat portaali.