Sulo Tintse oma tervisest: mõtlesin, et olen varsti siitilmast läinud

«Ütlen ausalt, kuna minu viimasest terviseuuringust oli möödunud neli aastat, siis olin endale peas väga palju hirmsaid diagnoose pannud,» tunnistas ta. Ta lisas, et selleks andsid hoogu juurde ka viimasel ajal meediast läbi käinud sõprade tervisemured ning tema enda suurenenud kehakaal. «Minu stabiilsest 85 kilost on vale toitumise tõttu saanud 100 kilogrammi. Tunnen juba viimased kolm kuud, et seda on liiga palju.» Tintse nentis, et selle on põhjustanud tema ebatervislik toitumine, mille sarnast ta ei soovita kellelegi. «Söön hommikuti ja siis ülejäänud päeva toimetan sedasi ringi, et toit ei tule meeldegi enne kui juba õhtu käes. Siis söön nii palju, et pärast lausa raske olla.»