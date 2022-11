Uuring paljastas geenid, mis annavad lootust viljatutele paaridele

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia doktorant Mariann Koel ütles, et rasedus on loomulik etapp naise elus, kuid siiski on rasedaks jäämine osutunud paljudele paaridele tõsiseks proovikiviks. «Abi saadakse kehavälise viljastamise ehk IVF-protseduurist, mille tulemusel sünnib igal aastal üha enam lapsi. Paraku on kehavälise viljastamise edukus alla 35-aastastel naistel vaid ligikaudu 30 protsenti ja väheneb ema vanuse kasvades. Ühest küljest on põhjuseks embrüote puudulik kvaliteet, kuid samaaegselt on tarvis IVF-protseduurides mõista ja jäljendada embrüo pesastumise molekulaarseid mehhanisme,» selgitas Koel.

Rahvusvahelist uuringut juhtinud Tartu Ülikooli reproduktiivmeditsiini professor Andres Salumetsa sõnul ei ole eetilistel ja tehnilistel põhjustel võimalik uurida inimese embrüo pesastumist otse naise organismis. «Embrüo jaoks on pesastumine emaka limaskestas ellujäämise küsimus ning loomulikul teel rasestumise korral me sellele ei mõtle. Seevastu on embrüo pesastumise molekulaarsete mehhanismide mõistmine vajalik viljatusravis, et tagada kõrge rasestumise tõenäosus,» selgitas ta.