Vaktsineerimine parandab vähiravi tõhusust

Ninaneeluvähiga patsiente ravitakse sageli ravimitega, mis aktiveerivad nende immuunsüsteemi kasvajavastaseks tegevuseks. Seni kardeti, et vaktsineerimine Covid-19 vastu võib vähendada vähiravi edukust või põhjustada tõsiseid kõrvalmõjusid. Bonni ja Shanxi ülikoolide hiljutine uuring annab selles osas selgema pildi. Uuringu järgi toimisid vähiravimid pärast Hiina vaktsiiniga SinoVac vaktsineerimist paremini kui vaktsineerimata patsientidel. Tulemused avaldatakse ajakirjas Annals of Oncology.

Paljud vähirakud on võimelised kahjustama organismi immuunvastust. Nad teevad seda, vajutades erilisele "nupule" - immuunrakkude PD-1 retseptoritele. Tegemist on huvitava retseptoriga, mille aktiveerimine tähendab immuunsüsteemi mahasurumist (mida vähirakud teevadki) ja blokeerimine immuunsüsteemi võimestamist. PD-1 retseptorite blokeerimiseks saab kasutada ravimeid. See võimaldab immuunsüsteemil kasvajaga tõhusamalt võidelda.