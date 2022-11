Kuidas taimetoidust kõik vitamiinid kätte saada?

«On taimetoitlasi ja veganeid, kes on väga teadlikud toitujad ja oskavad oma menüüd hästi planeerida, kuna nende eesmärk on tervislikult toituda. Samas on aga ka neid, kes jätavad teadmatusest välja toiduainegruppe ega asenda neid alternatiivsete toitaineallikatega,» räägib Hermlin. Ta lisab, et läbimõtlemata vegan-toidulaud võib olla põhjuseks nii makrotoitainete, nagu valgud, oomega-3-rasvhapped, kui ka mikrotoitainete, nagu B12- ja D-vitamiin, raud, tsink, kaltsium ja jood, puuduse tekkimisel.

Milliseid aineid kipub taimetoitlaste menüüs puudu jääma?

Eestis peetakse taimetoitlaste all silmas vegetaarlasi. Siia alla kuuluvad ranged ja vähem ranged taimetoitlased. Esimesi, kes välistavad eranditult loomse toidu, nimetatakse veganiteks. Vähemranged taimetoitlased võivad aga teatud loomset päritolu toiduaineid siiski tarbida. Näiteks neid, kelle menüüs on piimatooted, nimetatakse laktovegetaarlasteks, ja neid, kelle menüüs on muna, nimetatakse ovovegetaarlasteks jne.

Loomsete toiduainete puudumisel menüüst on veganitel suurenenud risk B12-vitamiini puuduse tekkeks, kuid enamasti ollakse sellest ohust teadlikud ning taimetoitlastele suunatud toiduainete seas on üpris palju ka B12-vitamiiniga rikastatud tooteid. Siiski võiks kontrollida oma veres B12 sisaldust, et teada, kas ja kui palju oleks tarvis lisandina juurde manustada. Samuti on D-vitamiini saamise võimalus toiduga veganitel väga väike, kuid selle vitamiini puudus kimbutab ka segatoidulisi.