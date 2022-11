Miks sibul nutma ajab?

Selleks, et sibulat hakkides pisarad silma ei tuleks võib proovida erinevaid vahendeid.

Toiduteadlane Rain Kuldjärv rääkis Novaatoris, et sibulas on palju orgaanilisi väävliühendeid. Pisarate tekke seisukohalt on olulised aminohapete väävliühendid ehk sulfoksiidid.