Kõrvavähi sümptomid, mida pead teadma

Peamiseks tunnuseks on kõrva nahale ilmunud põletikuline koht või moodustis, mis püsib seal kauem kui neli nädalat. Selle aja jooksul peaksid muudel põhjustel tekkinud ärritused taanduma. Veritsevad kohad nahal või isegi haavandid on vähi varajastest tunnustest. Kasvajad kõrvadel võivad olla nii hea- kui pahaloomulised. Nende areng on tihti aeglane ja seetõttu avastatakse need peamiselt vähi algusjärgus, mil ravi on tõhus.