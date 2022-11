Neli asja, mida kõrvad terviseseisundi kohta paljastavad

Kortsukesed kõrvalestal. Vananemisega käivad kortsud küll kaasas, kuid kõrvalestal võivad need probleemseks osutuda. Püstist või diagonaalset sügavat kortsu kõrvalestal nimetatakse Franki märgiks ning uuringud viitavad, et see võib märku anda südame-veresoonkonna haigusest. Teadlased on arvamusel, et see tekib elastsete kudede ja väikeste veresoonte lagunemisest kõrvas ja sama võib olla juhtunud ka südame ümbruses. Selle pärast ei pea aga paanikasse sattuma, vaid tuleks jälgida oma teisi argiseid harjumusi, käia regulaarselt arstlikus kontrollis ning olla valvas muude sümptomite osas (kergesti hingeldama hakkamine, valu rinnus, füüsilise tegevuse käigus väga kergesti väsimine jm).