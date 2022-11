Teadlased tegid koroona kohta uue karmi avastuse

New Yorgi ülikooli Grossmani meditsiinikooli teadlaste juhitud uuringus leiti, et täiskasvanud patsientidel, kellel esinesid sellised «suured stressitegurid» (mida esines enam kui 50 protsendil jälgitavatest), oli vähemalt kaks korda suurem tõenäosus rinda pista depressiooni, «ajuudu», väsimuse, uneprobleemide ja muude pika Covidi sümptomitega, kirjutavad uuringu autorid.

Journal of the Neurological Sciences avaldatud analüüs kinnitas ka juba teadaolevate tegurite panust suuremasse koroonaviirushaiguse riski, näiteks – kõrgem vanus, puude tase haiguse alguses ja raskem esialgne haigusjuhtum.

«Meie uuring on ainulaadne selle poolest, et see uurib elustressorite mõju – koos demograafiliste suundumuste ja neuroloogiliste sündmustega – kui pikaajaliste kognitiivsete ja funktsionaalsete probleemide prognoosijaid, mis mõjutavad elukvaliteeti suurel osal elanikkonnal,» ütleb uuringu juhtivautor Jennifer A. Frontera, New Yorgi ülikooli neuroloogiaosakonna professor ajakirjas Medical Xpress. «Teraapiad, mis vähendavad kõige stressi tekitavamate elusündmuste poolt esile kutsutud traumasid, peavad olema pikaajalise Covidi ravi keskne osa.»