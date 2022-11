Sünnitusjärgne kurbus ja huvipuudus on tavaline, kuid sekkumist vajav

Ema vaimse tervise häired on raseduse ja sünnituse kõige levinumad tüsistused. Umbes 3,5 miljonist inimesest, kes Ameerika Ühendriikides igal aastal sünnitavad, on 20 protsenti mõjutatud vaimse tervise seisunditest nagu depressioon ja ärevus. Ravimata jätmisel võivad need haigused avaldada pikaajalist negatiivset mõju vanematele, imikutele ja ühiskonnale. Ema kogemustega seotud ajumuutuste uurimine hakkab paljastama kohanemismuutuste ja perinataalsete vaimuhaiguste aluseks olevaid närvimehhanisme.