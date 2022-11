Teraapiahüljes aitab võidelda dementsusega

Chevallier täheldas katse ajal, et Paro roboti asetamisest eaka ette või sülle ei piisa sageli, et ajendada sellega suhtlema. Lisaks kutsus robot uuringus osalenud vanematel täiskasvanutel esile mitmesuguseid reaktsioone, alates uudishimust kuni stressini.

Paro robot töötab tipptasemel algoritmil, mis võimaldab sel erinevatel viisidel kasutajatega suhelda. See on loodud ka armsaks ja kasutajasõbralikuks. Vaatamata nendele eelistele leidis Chevallier, et ilma hooldajate toetuseta ei sujunud hooldekodu elanike ja roboti vaheline suhtlus tõrgeteta.

«Märkasin, et hooldajad pidid pakkuma interaktsioonituge, mis koosneb verbaalsest ja/või kombatavast juhendamisest, et edendada, säilitada ja ühiselt konstrueerida Paro ja selle lõppkasutaja kohtumise tähendust,» selgitas Chevallier. «Need tähelepanekud viitavad sellele, et Paro psühhosotsiaalsete hüvede tüüpiline biomeditsiiniline lähenemine jätab tähelepanuta hooldajate otsustava rolli inimese ja roboti suhtluses. Täpsemalt, see lähenemisviis hindab roboti autonoomiat üle, eeldades, et inimene reageerib puhtalt keskkonna stiimulitele.»