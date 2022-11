Neuroendokriinsed kasvajad on erinevad kui sebra triipude mustrid

Iga neuroendokriinse kasvajaga patsiendi juhtum on ainulaadne. Nii nagu seda on sebrad – kuigi kõigil sebradel on triibud, pole kaht ühesugust mustrit olemas. Seetõttu on sebra rahvusvaheline neuroendokriinsete kasvajate valdkonna ehk NET-i sümbol. Onkoloogide, kemoterapeutide ja toitumisspetsialistide koostöös väljatöötatud ZebraTest.eu leht annab põhjaliku ülevaate NET-ist. Seal on võimalik tutvuda haiguse põhjuste, sümptomite ja toitumisnõuannetega haigusriski vähendamiseks. Samuti pakub see võimalust tutvuda NET patsientide kogemustega.

„Viimasel ajal avastatakse laialdaselt kättesaadavate diagnostikameetoditega riikides NET-kasvajaid juhuslikult muude uuringute käigus. Tüüpiline on kõigi kättesaadavate raviviiside järjestikune, kasvaja ja patsiendi individuaalset omapära arvestav kasutamine või kombineerimine. See võimaldab NET-kasvajaid sageli aastaid kontrolli all hoida ja nende arengut olulisel määral aeglustada. Ülemaailmne kogemus näitab, et tänapäevase raviga elab 50–60 protsenti NET-metastaasidega inimestest 10 aastat või kauem,” kommenteeris Regionaalhaigla üldkirurg-vanemarst Tiit Suuroja.

Hoolimata asjaolust, et NET-kasvajad on haruldased, on need muutumas üha levinumaks. NET patsiendid on keskmiselt 61-aastased, kuid riskirühma kuuluvad inimesed vanuses 18–90 aastat, enamasti naised.

Keerulise diagnostika tõttu võib NET osutuda eluohtlikuks. Umbes 50 protsendil juhtudest diagnoositakse kasvajad kolmandas, mõnikord isegi neljandas staadiumis. Selleks ajaks on need juba väljakujunenud. Igal teisel NET patsiendil diagnoositakse esmalt valesti ärevuse, vegetatiivse düstoonia või ärritunud soole sündroomi sümptomid, mistõttu on ülimalt oluline NET-i haigusriski uurida.