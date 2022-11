Ratas: kiirabivisiidi tasuliseks muutmine on täiesti lubamatu

Ettepaneku kiirabivisiidi tasuliseks muutmiseks esitas Viljandi haigla erakorralise meditsiini ja sisehaiguste kliiniku juhataja Märt Põlluveer, kelle sõnul võiks kiirabivisiiditasu olla 20 eurot. «Ma ei pea seda mitte mingil juhul õigeks, et hakkame looma olukorda, kus inimesed kardavad helistada kiirabisse, sest tal ei ole piisavalt raha. 20 eurot on ikkagi väga suur raha,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Eesti kiirabi süsteem peab tema sõnul olema patsiendisõbralik, mis tähendab ka, et erakorraline meditsiin peab olema kättesaadav 24/7. «Kiirabiarstid töötavad väga kõrgel tasemel ja päästavad igapäevaselt meie kallite kaasmaalaste elusid, mille üle oleme väga tänulikud, kuid me ei saa diskrimineerida seda, et keda päästetakse,» märkis Ratas.