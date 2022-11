Kõrvavaigu värvus ja konsistent avaldab tõe kõrvade tervise kohta

Peaksid hakkama kõrvade tervisele tähelepanu pöörama, vahendab Reader`s Digest, kui täheldad kõrvavaiguga seonduvalt järgmist.

Kollane ja roheline võivad viidata põletikule

Tavalise kõrvavaigu värvus varieerub heledamast oranžist tumedama pruunini. Kui see on aga kollane, roheline, valge või must, oleks arstivisiit omal kohal. Vaigu värvuse muutus võib märku anda põletikust, mis tekkinud kasvõi kõrva sattunud veest.

Kui kõrvavaik on kuiv

Kui kõrvavaik ja kõrvakanal on kuivad ja pudeneks nagu valgeid helbeid, võib tegu olla ekseemiga. Sellega kaasneb tavaliselt kõrva valulikkus. Jah, ka kõrvas võib ekseem tekkida, aga on õnneks kergesti ravitav.

Kui tilgub

Kui kõrvad tunduvad pärast treeningut märjemad, on see tõenäoliselt higi. Kui aga hommikul avastad, et padjale on tilkunud kõrvavaik, võib see tähendada põletikku või olla kroonilise kõrvahaiguse tunnus.

Kui tunned kõrvas vaiku

Kui kõrvavaik annab endast tunda, võib see tähendada, et seda on kogunenud liiga palju, kõrvakanal on blokeeritud ning vajab arsti poolt puhastamist.

Vatitikud ei tee tegelikult kõrvu puhtaks, vaid võivad suruda vaigu veel kaugemale kõrvakanalisse.

Kui sügeleb