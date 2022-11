Rekameeste elu veoautos: normis kolesterooli tagavad nutikad lahendused

On päevi, kus sõidus olles vaba auku ei teki, teinekord on jälle tund või lausa kaks pausi. «Vean tööl jalgratast kaasas,» naerab ta ja tõdeb, et aega selle kasutamiseks leiab alati, kui tahta. Vahel tunni-, vahel poole tunni kaupa, vahel on jälle mitu tundi passimist ja siis on hea oma sõit ära teha.

Kodus olles mees rattasõiduks aega ei leia. Vanemad elavad maal, seal on vaja abiks olla. «Suvel veel, aga rattaga sõidan tööl rohkem, kui kodus,» lisab mees.

Kolesterooli kontrolli all hoidmiseks on tema sõnul tarvis rattasõidu kõrval veel jälgida, mida suhu panna. Siin on oluliseks abiks hommiku ja õhtusöögid, mis on logistiliselt laeva peal ning valida saab sooja toidu. Lõuna jääb aga mehe sõnul tihti võileiva või kiire snäki peale. «Meil on köök ja mikrolaineahjud ja kõik autos olemas, aga siin ma väga toimetada ei oska, pigem teen võileiba,» tõdeb ta.

Tervislik gurmee nii kodu- kui rekaköögis

Kaugsõiduautojuht Igor tunnistab, et otsest põhjust tervisekontrolli minna tal eelnevalt ei olnud, kuid vajalikuks seda peab – eriti, kui mees on üle kolmekümne. «Väga viis mõte,» tunnustab ta ettevõtte juhi algatust ning läks proovivõtule kohe, kui Pikema Sõpruse Päeva raames võimalus avanes.