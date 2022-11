Avastati autonoomse närvisüsteemi uus omadus

Autonoomne närvisüsteem on juhtimiskeskuseks südamelöökidele ja hingamisele ehk protsessidele meie kehas, mis toimimiseks mõttetegevust ega tahet ei vaja. Nüüd avastati, et sellel närvisüsteemi osal on võime spontaanselt taastada ka lihaste funktsiooni pärast närvikahjustust.