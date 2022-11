Kliinikum asus kasutama uut meetodit vähkkasvaja rakkude hävitamiseks

Mikrolaine ablatsioon on teisisõnu kasvaja koe mõjutamine mikrolainetega, mille eesmärk on kasvaja rakkude hävitamine. «See on turvaline ja efektiivne meetod primaarsete ja sekundaarsete kopsu, neeru, neerupealiste, maksa, pankrease ja luu kasvajaliste kollete ravis. Nii on võimalik ravida väheinvasiivselt soliidseid tuumorikoldeid, kasutades selleks elektromagneetilisi mikrolaineid. Lained tekitavad sihtmärkkoes vee molekulide liikumise, mis omakorda põhjustab molekulaarsel tasandil hõõrdumist ja kuumenemist, tekitades kasvajalise koe rakkudes nekroosi ehk kasvaja raku surma,» selgitas kliinikumi radioloogiakliiniku arst-õppejõud Martin Reim.

Tema sõnul on mikrolaine ablatsiooni eelis teiste termoablatsiooni vahendite ees kõrgem ja ühtlasem tuumorisisene temperatuuri tõus, suurem võimalik sihtmärk-kolde maht, kiirem ablatsiooniaeg ja parem energia ülekandumise profiil. Meetodi kasutuselevõttu on panustanud kolleegid radioloogia-, hemato-onkoloogia, anestesioloogia ja intensiivravi, laste- ning kirurgiakliinikust.

Mikrolaine ablatsiooni meetod on mujal maailmas kasutusel olnud varem, ettevalmistused selle protseduuri läbiviimiseks Eestis algasid kliinikumis 2021. aastal. «2022. aasta kevadest oleme viinud läbi viis MWA ablatsiooni. Koldeni jõudmiseks ning MWA antenni asetamiseks kasutatakse juhtimist kompuutertomograafia või ultraheli abil. Esimene innovaatiline protseduur tehti lapsele, kus osalesid ka lastekirurgid dr Jürgen Rünk ja dr Ragnar Lõivukene ning millele järgnesid protseduurid täiskasvanud patsientide kasvajate ravis,» tutvustas doktor Reim.

Protseduur tehakse üldnarkoosis. Senised patsiendid on vanuses 6–80 eluaastat. «Esimeste protseduuride planeerimisel ja läbiviibimisel oli meie meeskonda nõustamas ka kolleeg doktor Donatas Jocius Vilniuse Ülikooli Santarose haiglast. Senistest MWA protseduuridest on olnud kolm healoomulise luukasvaja osteoid-osteoomi kolde ablatsiooni. Kõik luukolded on paiknenud kirurgiliseks eemaldamiseks anatoomiliselt ebasoodas asukohas ning senine ravi ei ole olnud efektiivne,» kirjeldas uudse meetodi juurutaja doktor Reim.