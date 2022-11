Head suhted muudavad mikrobioomi tervislikumaks

Pandeemia on meid õpetanud distantsi hoidma ja tekitanud ehk ka uusi harjumusi, mis füüsilisi kontakte vähendavad. Puudutuste vähesus mõjutab halvasti vaimset tervist, aga sellel on ka mõju ühele üliolulisele tervisetegijale - mikrobioomile.

Kasulikke mikroobe leidub rohkem seltsivamatel reesusmakaakidel

Juhtautor dr Katerina Johnson, Oxfordi ülikooli eksperimentaalpsühholoogia osakonna ja psühhiaatria osakonna teadur, ütles: «Näitame siin, et seltskondlikumatel ahvidel on suurem kasulike soolestikubakterite arvukus ja väiksem potentsiaalselt haigusi põhjustavate bakterite arvukus.» Uuring on avaldatud ajakirjas Frontiers in Microbiology.