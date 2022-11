UURING ⟩ Levinud vitamiin võib suurendada vähiriski

Goun ütles, et uuringu tulemused rõhutavad, kui oluline on hoolikalt uurida toidulisandite nagu NR võimalikke kõrvaltoimeid enne nende kasutamist inimestel, kellel võivad olla erinevat tüüpi tervisehäired. Tulevikus soovib Goun anda teavet, mis võib potentsiaalselt viia teatud inhibiitorite väljatöötamiseni, et aidata muuta vähiravi nagu keemiaravi veelgi tõhusamaks. Goun ütles, et lähenemisviisi võti on vaadata seda isikupärastatud meditsiini seisukohast.