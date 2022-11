Eesti on perinataaltervise näitajate järgi selgelt Põhja-Euroopa maade hulgas

Vastsündinute ja nende emade tervis on rahvastiku tervise ja heaolu võtmenäitajad. Kuigi surnultsündimus ja imikusuremus on viimastel kümnenitel oluliselt langenud, on rasedusega seotud haigestumus- ja suremuskoormus üks peamisi prioriteete rahvastiku tervise jälgimisel, eeskätt just seetõttu, et ka Euroopas säilib suure varieeruvus made vahel sünniga seotud tulemites.