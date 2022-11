Eestis on diabeetikute raviks läinud tänavu 32 miljonit eurot

Kuigi diabeet ei ole ravitav, on seda võimalik tõhusalt kontrolli all hoida tänu ravimitele ja meditsiiniseadmetele, mida tervisekassa inimestel soetada aitab. Näiteks rahastab tervisekassa peale ravimite ka selliseid tarvikuid nagu glükomeetri testribasid, nõelu, lantsette, lisaks 1. tüüpi diabeediga patsientidele sensor- ja pumpravi tarvikuid.

«Erinevaid diabeeditarvikuid on tervisekassa selle aasta 9 kuuga hüvitanud 42 808 inimesele enam kui 6,2 miljoni euro eest,» kinnitab tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist Kärt Veliste. See moodustab üle poole meditsiiniseadmete eelarvest.

Sellel aastal on märkimisväärselt paranenud diabeetikutele veresuhkru kontrolliks vajalike seadmete kättesaadavus. Veliste sõnul on pideva glükoosimonitooringu süsteemid nüüd kättesaadavad kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kelle vastava raviotsuse on teinud endokrinoloog või lastearst. «Selle aasta 9 kuuga kasutab pideva glükoosimonitooringu süsteeme ca 2660 inimest, mida on võrreldes mullu sama perioodiga ligi neli korda rohkem. Sensorravi kulu on kasvanud 1,47 miljoni euro võrra,» selgitas Veliste.