Teadlased: tegelikku keha vanust ja haiguste riski näitab lihtne asi

Elustiilivalikud, näiteks toitumine, suitsetamine, aga ka haigused, aitavad kaasa keha oodatust kiiremale vananemisele. Teadlased on esimest korda avastanud, et lihasnõrkus, mida iseloomustab haardetugevus, on üldise tugevuse näitaja ja see on seotud kiirenenud bioloogilise vananemisega. Täpsemalt, mida nõrgem on haardetugevus, seda suurem on bioloogiline vanus, selgub ajakirjas Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle avaldatud tulemustest.