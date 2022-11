Menopausi ravi: elustiilimuudatustest hormoonide asendamiseni

Hormonaalsetest muutustest tingituna leiavad aset muutused ka kuse- ja suguelundites, millest tingituna võib esineda tupekuivust, valulikkust urineerimisel. «Ka nende sümptomite leevendamiseks on käsimüügis erinevaid võimalusi. Need on hormoonivabad tooted, mis sisaldavad näiteks erinevaid taimeekstrakte, hüaluroonhapet, E-vitamiini. Tooteid leidub nii kreemina, geelina kui ka küünaldena, nii et igaüks leiab endale sobiva,» sõnas apteeker.

«Kuna hormoonasendusravil on oma riskid, on kindlasti vajalik eelnev konsultatsioon naistearstiga. Kuna kaebused on tingitud östrogeeni taseme langusest, siis sisaldavadki ravimid just seda hormooni. Kui naisel on emakas alles, siis kasutatakse östrogeeni ja progesterooni sisaldavaid ravimeid, kui aga emakas on mingil põhjusel eemaldatud, võib tarvitada ainult östrogeenipreparaate. Ravimeid on saadaval nii tableti, geeli kui ka nahaspreina,» rääkis Aavik.