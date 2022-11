Hambaniidi kasutamine: millised on levinumad müüdid ja vead

«Hambavahede puhastamisega tasub alustada juba varakult, kuna see aitab ennetada hambaaukude tekkimist. Paraku on tihtipeale nii, et kui piimahammastes on augud, tekivad need ka jäävhammastesse. Laste puhul ei pea hambaniiti kasutama tingimata õhtul, kui laps on väsinud. Seda võib teha ka keset päeva, sest oluline on last järk-järgult selle protseduuriga harjutada. Kui laps on juba hambavahede puhastamisega harjunud, siis muutub see ajapikku lihtsamaks,» selgitab Rahuoja.