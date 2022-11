SOS Lasteküla aitab lastel ja noortel vaimse tervise esmaabini jõuda

Aina rohkem on 7-15aastaseid lapsi ja noori, kes lükkavad abi küsimist edasi või ei tea, kuhu oma murega pöörduda, kui silmast silma rääkida on raske. SOS Lasteküla tahab tõsta laste teadlikkust erinevatest abi saamise võimalustest ning julgustada neid oma murega Sova.ee chatist abi otsima. Mida rohkem ollakse kursis, et abi on vaid ühe kliki kaugusel, seda vähem on lapsi, kes jäävad oma murega päris üksi.