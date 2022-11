Arvutijuurdepääsu puudumine on seotud noorte inimeste halvema vaimse tervisega

COVID-19 pandeemia mõjutas noorte inimeste vaimset tervist märkimisväärselt - on tõendeid ärevuse, depressiooni ja psühholoogilise stressi taseme tõusust. Noorukieas on periood, mil inimesed on eriti haavatavad vaimse tervise häirete suhtes, millel võivad olla pikaajalised tagajärjed täiskasvanueas. Ühendkuningriigis halvenes laste ja noorukite vaimne tervis juba enne pandeemiat, kuid selle vanuserühma inimeste osakaal, kellel oli tõenäoliselt vaimse tervise häire, kasvas 2017. aasta 11 protsendilt 2020. aasta juuliks 16 protsendile.