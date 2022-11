UURING ⟩ Valgustus võib kaasa aidata raske haiguse tekkele

Ajakirjas Diabetologia avaldatud uuringu kohaselt oli inimestel, kes elasid Hiina öise «valgusreostusega» piirkondades, ligikaudu 28% suurem tõenäosus haigestuda diabeeti kui inimestel, kes elasid kõige vähem valgustatud piirkondades.

Üle üheksa miljoni diabeedijuhu 18-aastaste ja vanemate Hiina inimeste hulgas võib olla tingitud öisest välisvalgustusest, ütlesid autorid ja lisasid, et see arv tõenäoliselt suureneb, kui rohkem inimesi linnadesse kolib.

Autorite sõnul on valgusreostus nii laialt levinud, et see võib mõjutada eeslinnasid ja metsaparke, mis võivad olla valgusallikast kümnete, isegi sadade kilomeetrite kaugusel.

«Uuring kinnitab eelnevaid uuringtulemusi öise valguse võimaliku kahjuliku mõju kohta ainevahetuslikule funktsioonile ja diabeediriskile,» ütles Chicago Northwesterni ülikooli Feinbergi meditsiinikooli unemeditsiini keskuse direktor dr Phyllis Zee, kes ei osalenud uuringus.

Varasemad uuringud on näidanud seost öise kunstliku valguse ning kaalutõusu ja rasvumise, ainevahetusfunktsiooni häirete, insuliini sekretsiooni ja diabeedi tekke ning kardiovaskulaarsete riskitegurite vahel.

Zee ja tema meeskonna selle aasta alguses avaldatud uuringus vaadeldi valguse rolli 20-aastaste tervete täiskasvanute seas. Ainult ühe öö magamine hämara valgusega, nagu paistab näiteks televiisorist, tõstis unelabori eksperimendi käigus noorte veresuhkrut ja pulssi.

Varasemad uuringud on näidanud, et kõrgenenud pulss öösel on tulevaste südamehaiguste ja varajase surma riskitegur, samas kui kõrgem veresuhkru tase on märk insuliiniresistentsusest, mis võib lõpuks viia II tüüpi diabeedini.

«Tervislik uni on diabeedi tekke ennetamisel ülimalt oluline,» ütles Ühendkuningriigi Chesteri ülikooli füsioloogia vanemlektor dr Gareth Nye, kes ei olnud uuringuda samuti seotud.

«Uuringud on näidanud, et ebajärjekindlad unemustrid on seotud II tüüpi diabeedi suurenenud riskiga,» ütles ta.

Uues uuringus kasutati 2010. aasta Hiina mittenakkuslike haiguste seireuuringu andmeid, milles küsiti elanikkonda esindavatelt valimitelt elustiilitegurite ning uuritava ning ta pereliikmete tervise kohta. Koguti vereproovid ja satelliidipiltide abil võrreldi valguse tasemeid Hiina piirkondades, kus uuritavad elasid.

Analüüsis leiti, et öine krooniline kokkupuude valgusreostusega tõstis veresuhkru taset ja suurendas insuliiniresistentsuse ja diabeedi riski.