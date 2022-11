Hiljutise meeste terviseuuringu tulemused šokeerisid isegi kogenud arsti

Med24 tegi isadepäeva järel ja meestepäeva eel intervjuu Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku ülemarsti-õppejõuga, Tartu Ülikooli Kliinikumi 6. kliinilise valdkonna juhi ja juhtkonna liikme Margus Punabiga. Postimehe terviseportaal edastab osa intervjuust. Täispikka vestlust saab lugeda siit.

«Hiljuti viisime läbi 40-49 aastaste Eesti meeste terviseuuringu. Mehed oma parimais aastais. Uuringut planeerides arvasime, et leiame neist umbes 20 protsenti olulisi üldtervise riske ja 20 protsenti vast ka juba mehe soospetsiifilisi tervisemuresid. Tulemused olid «pisut» šokeerivad. Alustades meestespetsiifiliste muredega: 32,5 protsendil meestel esines mõõdukas või oluline, see tähendab üsna kindlasti mehe elukvaliteeti mõjutav, kõrvalekalle. Kui lisada leebemad tervisemured ja mehespetsiifilised terviseriskid, siis leidsime kõrvalekaldeid kokku 71 protsendil uuritud meestest. Kui rääkida üldisematest terviseriskidest, siis neid tuvastasime pea 90 protsendil meestel. Kõige kriitilisemad nendest kõrge kolesteroolitase veres (73% uuritutest), kõrge vererõhk (54,5%), ülekaal ja rasvumine. Normaalkaalus (kehamassiindeks <25) oli ainult 28 protsenti uuritud meestest. Seega, näiliselt tegime tervete meeste terviseuuringu, aga tegelikult ei tuvastanud me ühtegi terviseriski vaid kaks protsenti uuritud meestest. Nii palju siis tervete inimeste tervisekontrollist,» räägib Punab meeste tervise uuringust.

Millal jõuavad mehed meestearsti juurde?

Mul on kaks indikaatorhaigust, mis on mehele algusest peale nii nähtavad kui ka mõjutavad tema elukvaliteeti. Nende haigustega jõudsid mehed 15 aastat tagasi arsti juurde keskmiselt 1,5 aastat, täna keskmiselt 3 kuud peale probleemide teket. Mis on veel oluline. Nende haiguste ravi vajas varem 70 protsenti juhtudest kirurgilist vahelesegamist. Õigel ajal pöördumise korral on aga need haigused pea eranditeta ravitavad või kontrollitavad konservatiivse raviga, ilma operatsioonita.

Rootsi meeste oodatav eluiga on Eesti meeste omast 8,4 aastat pikem. Mida oleks meil Põhjamaadest üle võtta, et seda vahet vähendada?