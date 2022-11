Alkoholist rääkimine on oluline osa, sest see võib kujundada lapse arusaamasid selle tarbimisest. Millal on õige aeg? Kuidas käituda kui laps tuleb koolipeolt koju ja vanem saab aru, et ta on alkoholi tarvitanud. Kuidas peaks vanem selles olukorras käituma?