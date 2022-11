Mis meid tegelikult õnnelikuks teeb?

Teisalt - selle 1 protsendi rikkaimate hulka kuuluv inimene tekitab 75 korda suurema reostusjälje kui Maa vaesema poole inimene keskmiselt. Iseloomulik näitaja on seegi, et kõigi absoluutses vaesuses ehk alla 1,9 dollari päevas elavate inimeste vaesusest väljatoomine suurendaks maailma süsinikuemissiooni vaid 1 protsendi võrra - ka praeguse asjade korralduse juures.

Ühiskonna õnn ei sõltu ainult selle üldisest rikkusest, vaid pigem sellest, kuidas seda rikkust kasutatakse ja jaotatakse. Euroopas loovad tugeva tervishoiu- ja haridussüsteemiga riigid kodanike eluga rahulolu jaoks parima aluse. Võrdsemad ühiskonnad toimivad paremini paljude ühiskondlike näitajate, sealhulgas stressi, ärevuse, depressiooni ja sõltuvuse osas. Ka USAs tehtud analüüs on näidanud, et inimesed on olnud keskmiselt õnnelikumad suhteliselt võrdsete sissetuleku perioodidel.

Hea uudis on see, et need samad ühiskondlikud tingimused, mis toetavad inimeste heaolu – kvaliteetsemad avalikud teenused ja tervisekindlustus, samuti suurem sissetulekute võrdsus – suudavad seda teha suhteliselt madala energiakasutuse hinnaga. Ebavõrdsem ühiskond võib vajada kaks korda suuremat energiakulu inimväärse elatustaseme tagamiseks võrreldes nende ühiskondadega, kus on võrdväärsemad tingimused.

Uuringud näitavad, et paljud õnne allikad ei sõltu suurest tarbimisest ega suurest energiakasutusest. Mitmed uuringud on näidanud, et säästev eluviis ja õnnelik elu ühilduvad ja tugevdavad üksteist. Keskkonnale positiivsete asjade tegemine võib aidata täita inimeste soovi elada oma väärtuste järgi ja maailma positiivselt muuta. Seost rohelise eluviisi ja õnne vahel on täheldatud mitmesuguste käitumisviiside puhul, kuid see näib olevat tugevaim tegevuste puhul, mis nõuavad isiklikku pingutust või suhtlemist teiste inimestega. Keskkonnahoidlik käitumine, looduskaitseline vabatahtlik tegevus, keskkonnasõbralike toodete ostmine on seotud õnnetundega sellistes riikides nagu India, Hiina, Brasiilia ja Suurbritannia ning puuduvad tõendid, et neid mõjusid vähendaks isiklik sissetulek või rahvuslik rikkus.