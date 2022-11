Olulise depressiooniravimi varud apteekides on otsakorral

Elontril on näidustatud depressiooni raviks. Sama toimeaine sisaldusega alternatiive Eestis ei turustata, kuid mitmed teised depressiooni ravimid on saadaval. «Elontril on hulgimüügist otsa saanud ning varud apteekides on samuti otsakorral.»

Veebilehtedelt www.raviminfo.ee ja www.apteegiinfo.ee on võimalik vaadata, millistes Eesti apteekides ravim veel saadaval on, kuid need veebilehed ei kajasta andmeid reaalajas – soovitav on apteeki helistada veendumaks, et ravim ei ole broneeritud ega juba müüdud.