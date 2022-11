Peterson: e-sigarettide levik noorte seas on Balti riikide ühine mure

Leedus toimunud Balti terviseministrite ja tervishoiujuhtide kahepäevasel kohtumisel oli ravimipoliitika kõrval kõne all ka e-sigarettide ja nikotiinipatjade kättesaadavuse noortele ja ühised võimalused selle piiramiseks.

Lastele atraktiivsed e-sigarettide maitsed on Eestis ja Leedus keelatud ning ka Lätis on vastavasisuline eelnõu praeguseks läbinud parlamendi teise lugemise.

«Tahame nikotiini tarbimist vähendada ja eriti just noortele kättesaadavust piirata. Viinasõjast teame, et sõltuvusainete poliitika ei pruugi üksi tegutsedes olla tõhus, naabritega tegevusi koordineerides on lõpptulemus kindlasti parem,» märkis tervise- ja tööminister Peep Peterson.