AVASTUS ⟩ Õige õhuniiskuse tase ruumis aitab teha koroonale tuule alla

Ajakirjas Journal of the Royal Society Interface ilmunud uuringus teatas MIT-i meeskond, et siseruumide suhtelise õhuniiskuse hoidmine vahemikus 40–60 protsenti on seotud väiksema Covid-19 nakkuste ja surmajuhtumite määraga. Sisetingimused väljaspool seda vahemikku olid seotud Covid-19 halvemate tulemustega. Enamiku inimeste jaoks on mugav suhteline õhuniiskus 30–50 protsenti. Lennuki salongi suhteline õhuniiskus on umbes 20 protsenti.